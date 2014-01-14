Pon "Me gusta" y sigue las noticias
JFatl HTF - indicador para MetaTrader 5
Híbrido de filtros digitales y analógicos que muestra los valores del marco temporal más grande en el más pequeño.
El indicador se calcula de la siguiente manera:
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
donde:
- FATL() - valor del filtro digital FATL;
- JMA() - algoritmo de suavizado adaptativo JMA;
- PRICE[] - valor de la serie de precios.
- bar - índice de la barra actual.
El suavizado adicional JMA sirve para evitar que el indicador se accione en cada movimiento aleatorio del mercado.
Hay que colocar el archivo compilado del indicador JFatl en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\. JFatl utiliza la clase CJJMA de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Esta clase se describe a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/608
