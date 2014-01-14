Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AutoDayFibs - indicador para MetaTrader 5
El indicador dibuja líneas de Fibonacci automáticamente en rangos pasados y actuales.
Algunas notas para el uso de los parámetros de entrada del indicador:
input bool AutomaticallyAdjustToToday = true; //ajustar según los últimos precios input Hour TimeToAdjust=H00; //Hora de desplazamiento para el Fibo input uint iDaysBackForHigh=0; //cantidad de días a retroceder para el máximo input uint iDaysBackForLow=0; //cantidad de días a retroceder para el mínimo
- AutomaticallyAdjustToToday (ajuste bajo los últimos precios) - el parámetro determina si el indicador tiene que ajustarse automáticamente a los últimos precios;
- TimeToAdjust (la hora de desplazamiento Fibo de 0 a 23) - Si el parámetro AutomaticallyAdjustToToday se establece en 'true', se puede definir en que hora las líneas fib pasan a utilizar los precios de hoy en lugar de los del ayer;
- iDaysBackForHigh y iDaysBackForLow. Si el parámetro AutomaticallyAdjustToToday se establece en 'false', se puede ajustar la cantidad de días a retroceder para iniciar las lecturas y obtener el máximo y mínimo.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 25.07.2008.
Fig.1 Indicador AutoDayFibs
