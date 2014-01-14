El indicador dibuja líneas de Fibonacci automáticamente en rangos pasados y actuales.

Algunas notas para el uso de los parámetros de entrada del indicador:

input bool AutomaticallyAdjustToToday = true ; input Hour TimeToAdjust=H00; input uint iDaysBackForHigh= 0 ; input uint iDaysBackForLow= 0 ;

AutomaticallyAdjustToToday (ajuste bajo los últimos precios) - el parámetro determina si el indicador tiene que ajustarse automáticamente a los últimos precios;

TimeToAdjust (la hora de desplazamiento Fibo de 0 a 23) - Si el parámetro AutomaticallyAdjustToToday se establece en 'true', se puede definir en que hora las líneas fib pasan a utilizar los precios de hoy en lugar de los del ayer;

iDaysBackForHigh y iDaysBackForLow. Si el parámetro AutomaticallyAdjustToToday se establece en 'false', se puede ajustar la cantidad de días a retroceder para iniciar las lecturas y obtener el máximo y mínimo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 25.07.2008.

Fig.1 Indicador AutoDayFibs