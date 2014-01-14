CodeBaseSecciones
Indicadores

AutoDayFibs - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
autodayfibs.mq5 (16.9 KB) ver
El indicador dibuja líneas de Fibonacci automáticamente en rangos pasados y actuales.

Algunas notas para el uso de los parámetros de entrada del indicador:

input bool  AutomaticallyAdjustToToday = true; //ajustar según los últimos precios
input Hour  TimeToAdjust=H00;                  //Hora de desplazamiento para el Fibo
input uint  iDaysBackForHigh=0;                //cantidad de días a retroceder para el máximo
input uint  iDaysBackForLow=0;                 //cantidad de días a retroceder para el mínimo
  • AutomaticallyAdjustToToday (ajuste bajo los últimos precios) - el parámetro determina si el indicador tiene que ajustarse automáticamente a los últimos precios;
  • TimeToAdjust (la hora de desplazamiento Fibo de 0 a 23) - Si el parámetro AutomaticallyAdjustToToday se establece en 'true', se puede definir en que hora las líneas fib pasan a utilizar los precios de hoy en lugar de los del ayer;
  • iDaysBackForHigh y iDaysBackForLow. Si el parámetro AutomaticallyAdjustToToday se establece en 'false', se puede ajustar la cantidad de días a retroceder para iniciar las lecturas y obtener el máximo y mínimo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 25.07.2008.  

Fig.1 Indicador AutoDayFibs

