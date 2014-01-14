Autor real:

Jason Robinson (jnrtrading)

O indicador desenha linhas Fibonacci automaticamente tomando por base o intervalo dos dias anteriores ou o dia atual.

Algumas notas para usar parâmetros de entrada do indicador:

com input bool AutomaticallyAdjustToToday = true ; input Hour TimeToAdjust=H00; input uint iDaysBackForHigh= 0 ; input uint iDaysBackForLow= 0 ;

AutomaticallyAdjustToToday (ajuste dos preços do dia atual) - O parâmetro determina que o indicador ajusta automaticamente os preços até o dia atual;

TimeToAdjust (hora do deslocamento Fibo 0/23) - Se o parâmetro AutomaticallyAdjustToToday está definido como 'true', você define em que momento as linhas FIB passam a usar preços de hoje ao invés de ontem;

iDaysBackForHigh e iDaysBackForLow - Se o parâmetro AutomaticallyAdjustToToday é definido como 'false', você pode ajustar a quantidade de dias de volta para obter a mínima e a máxima, a partir do qual a leitura será iniciada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 25.07.2008.

Fig.1 Indicador AutoDayFibs