Indicadores

AutoDayFibs - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2821
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Autor real:

Jason Robinson (jnrtrading)

O indicador desenha linhas Fibonacci automaticamente tomando por base o intervalo dos dias anteriores ou o dia atual.

Algumas notas para usar parâmetros de entrada do indicador:

cominput bool  AutomaticallyAdjustToToday = true; //Ajuste dos preços atuais
input Hour  TimeToAdjust=H00;                     //A hora do deslocamento Fibo
input uint  iDaysBackForHigh=0;                   //Número de dias para obter a máxima
input uint  iDaysBackForLow=0;                    //Número de dias para obter a mínima
  • AutomaticallyAdjustToToday (ajuste dos preços do dia atual) - O parâmetro determina que o indicador ajusta automaticamente os preços até o dia atual;
  • TimeToAdjust (hora do deslocamento Fibo 0/23) - Se o parâmetro AutomaticallyAdjustToToday está definido como 'true', você define em que momento as linhas FIB passam a usar preços de hoje ao invés de ontem;
  • iDaysBackForHigh  e iDaysBackForLow - Se o parâmetro AutomaticallyAdjustToToday é definido como 'false', você pode ajustar a quantidade de dias de volta para obter a mínima e a máxima, a partir do qual a leitura será iniciada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 25.07.2008.

Fig.1 Indicador AutoDayFibs

Fig.1 Indicador AutoDayFibs

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1678

