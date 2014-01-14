Participe de nossa página de fãs
AutoDayFibs - indicador para MetaTrader 5
- 2821
Autor real:
Jason Robinson (jnrtrading)
O indicador desenha linhas Fibonacci automaticamente tomando por base o intervalo dos dias anteriores ou o dia atual.
Algumas notas para usar parâmetros de entrada do indicador:
cominput bool AutomaticallyAdjustToToday = true; //Ajuste dos preços atuais input Hour TimeToAdjust=H00; //A hora do deslocamento Fibo input uint iDaysBackForHigh=0; //Número de dias para obter a máxima input uint iDaysBackForLow=0; //Número de dias para obter a mínima
- AutomaticallyAdjustToToday (ajuste dos preços do dia atual) - O parâmetro determina que o indicador ajusta automaticamente os preços até o dia atual;
- TimeToAdjust (hora do deslocamento Fibo 0/23) - Se o parâmetro AutomaticallyAdjustToToday está definido como 'true', você define em que momento as linhas FIB passam a usar preços de hoje ao invés de ontem;
- iDaysBackForHigh e iDaysBackForLow - Se o parâmetro AutomaticallyAdjustToToday é definido como 'false', você pode ajustar a quantidade de dias de volta para obter a mínima e a máxima, a partir do qual a leitura será iniciada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 25.07.2008.
Fig.1 Indicador AutoDayFibs
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1678
