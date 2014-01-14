Autor real:

igorad

Indicador de tendencia BBands_Stop_v1 es una modificación de las BB ®. Puede ser utilizado para detectar un cambio de tendencia, así como los ajustes de las órdenes stop. Es muy descriptivo y fácil de usar.

Consejos para el uso de los indicadores:

El indicador cambia su color cuando la tabla el cruce de las BB muestran un cambio de tendencia en el mercado. Los puntos verdes son para comprar, naranja son para vender. Stop losses se establecen por encima/por debajo de los puntos. El indicador muestra buenos resultados durante una tendencia, pero comienza a dar señales falsas en el caso de un llano. Por lo tanto, se recomienda utilizar este indicador junto con algunos otros, indicadores de filtrado.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en CodeBase mql4.com el 27.09.2007.