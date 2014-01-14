Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BBands Stop v1 - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 2020
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
igorad
Indicador de tendencia BBands_Stop_v1 es una modificación de las BB ®. Puede ser utilizado para detectar un cambio de tendencia, así como los ajustes de las órdenes stop. Es muy descriptivo y fácil de usar.
Consejos para el uso de los indicadores:
El indicador cambia su color cuando la tabla el cruce de las BB muestran un cambio de tendencia en el mercado. Los puntos verdes son para comprar, naranja son para vender. Stop losses se establecen por encima/por debajo de los puntos. El indicador muestra buenos resultados durante una tendencia, pero comienza a dar señales falsas en el caso de un llano. Por lo tanto, se recomienda utilizar este indicador junto con algunos otros, indicadores de filtrado.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en CodeBase mql4.com el 27.09.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/614
Positive Volume Index (PVI) traza una conexión entre el aumento de volumen y el cambio de precio del instrumento financiero.HistoryLoader
Módulo funcional multi-divisa del Asesor Experto para la organización de un acceso a los datos históricos con un procesamiento de la solicitud de los resultados.
El indicador dibuja líneas de Fibonacci automáticamente en rangos pasados y actualesMurrey Math FixPeriod
Murrey línes con cálculo en todas las barres y la posibilidad de elegir un timeframe para el cálculo de las líneas.