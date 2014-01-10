请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本指标在昨天或者今天的范围内自动绘制斐波那契线.
使用指标输入参数的一些注意事项:
input bool AutomaticallyAdjustToToday = true; //在当前价格上做调整 input Hour TimeToAdjust=H00; //Fibo 的转换小时 input uint iDaysBackForHigh=0; //获取最高价的回溯天数 input uint iDaysBackForLow=0; //获取最低价的回溯天数
- AutomaticallyAdjustToToday (在当前价格上做调整) - 本参数决定指标是否根据今天的价格做调整;
- TimeToAdjust (Fibo的转换小时 0 /23) - 如果 AutomaticallyAdjustToToday 参数设为 'true', 您可以定义fibo线使用的价格为今天而不是昨天;
- iDaysBackForHigh 和 iDaysBackForLow. 如果 AutomaticallyAdjustToToday parameter 被设为 'false', 您可以调整回溯天数以取得开始读取最高价和最低价的时间范围.
本指标首先于2008年7月25日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 AutoDayFibs 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1678
ChannelZZ
通道之字线Fractal_Level_Xrust
本指标在最近的分形上下绘制水平线
Cam_H2_H5_Historical
修改过的密党联盟历史(Camarilla dt Historical)指标DT-Pirson
波动性指标