AutoDayFibs - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
本指标在昨天或者今天的范围内自动绘制斐波那契线.

使用指标输入参数的一些注意事项:

input bool  AutomaticallyAdjustToToday = true; //在当前价格上做调整
input Hour  TimeToAdjust=H00;                  //Fibo 的转换小时
input uint  iDaysBackForHigh=0;                //获取最高价的回溯天数
input uint  iDaysBackForLow=0;                 //获取最低价的回溯天数
  • AutomaticallyAdjustToToday (在当前价格上做调整) - 本参数决定指标是否根据今天的价格做调整;
  • TimeToAdjust (Fibo的转换小时 0 /23) - 如果 AutomaticallyAdjustToToday 参数设为 'true', 您可以定义fibo线使用的价格为今天而不是昨天;
  • iDaysBackForHigh 和 iDaysBackForLow. 如果 AutomaticallyAdjustToToday parameter 被设为 'false', 您可以调整回溯天数以取得开始读取最高价和最低价的时间范围.

本指标首先于2008年7月25日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.  

图1 AutoDayFibs 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1678

