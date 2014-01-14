Positive Volume Index (PVI) traza una conexión entre el aumento de volumen y el cambio de precio del instrumento financiero. En caso de que el volumen aumenta en comparación con el día anterior, el PVI se define por el cambio de porcentaje de precio.

El indicador PVI está diseñado para que su valor cambie solamente cuando el volumen del día actual es mayor que el día anterior. Debido al hecho de que el crecimiento de los precios está frecuentemente conectado al aumento de los volúmenes, el PVI generalmente cambia durante una tendencia alcista (y lo sigue haciendo).

El supuesto siguiente se implementa en la interpretación del PVI. En el momento en que la actividad de trading está en auge y está subiendo el volumen, los inversores aficionados que siguen a la multitud son más activos. En caso contrario, cuando el volumen está disminuyendo, el mercado está controlado por profesionales entendidos. Por lo tanto, PVI valora cambios (como ya se señaló, PVI cambia solamente cuando está aumentando el volumen) que indican que ha llegado el momento para hacer el "smart money" en el mercado.

En su libro "Lógica del Stock Market: Un Enfoque Sofisticado para las Ganancias en Wall Street" Norman Fosback muestra que, si el PVI del índice de Dow Industrials es menor que la MA de un año, el mercado es bajista en 95 de cada 100 casos.