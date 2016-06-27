Zeichnet automatisch die Fibonacci-Linien der Spanne des Vortages oder des aktuellen Tages.

Einige Anmerkungen zu den Eingabeparameter des Indikators:

input bool AutomaticallyAdjustToToday = true ; input Hour TimeToAdjust=H00; input uint iDaysBackForHigh= 0 ; input uint iDaysBackForLow= 0 ;

AutomaticallyAdjustToToday (Anpassung an die aktuellen Preise) - der Parameter bestimmt, ob die Anzeige automatisch an die aktuellen Tagespreise angepasst wird;

TimeToAdjust (die Stunde für die Verschiebung der Fibos 0/23) - Wenn der Parameter AutomaticallyAdjustToToday auf 'true' gesetzt wurde, können Sie festlegen, zu welcher Stunde die Fibo-Linien an die aktuellen (statt der gestrigen) Tagespreise angepasst werden;

iDaysBackForHigh und iDaysBackForLow. Wenn AutomaticallyAdjustToToday auf 'false' gestellt wurde, bestimmen Sie hiermit die Anzahl vorheriger Tage, die zur Bestimmung des Hochs und Tiefs verwendet werden.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 25.07.2008.

Abb.1 der Indikator AutoDayFibs