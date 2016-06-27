Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AutoDayFibs - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Zeichnet automatisch die Fibonacci-Linien der Spanne des Vortages oder des aktuellen Tages.
Einige Anmerkungen zu den Eingabeparameter des Indikators:
input bool AutomaticallyAdjustToToday = true; //Anpassung an die aktuellen Preise input Hour TimeToAdjust=H00; //die Stunde für die Verschiebung der Fibos input uint iDaysBackForHigh=0; //Anzahl vorheriger Tage zur Bestimmung des Hochs input uint iDaysBackForLow=0; //Anzahl vorheriger Tage zur Bestimmung des Tiefs
- AutomaticallyAdjustToToday (Anpassung an die aktuellen Preise) - der Parameter bestimmt, ob die Anzeige automatisch an die aktuellen Tagespreise angepasst wird;
- TimeToAdjust (die Stunde für die Verschiebung der Fibos 0/23) - Wenn der Parameter AutomaticallyAdjustToToday auf 'true' gesetzt wurde, können Sie festlegen, zu welcher Stunde die Fibo-Linien an die aktuellen (statt der gestrigen) Tagespreise angepasst werden;
- iDaysBackForHigh und iDaysBackForLow. Wenn AutomaticallyAdjustToToday auf 'false' gestellt wurde, bestimmen Sie hiermit die Anzahl vorheriger Tage, die zur Bestimmung des Hochs und Tiefs verwendet werden.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 25.07.2008.
Abb.1 der Indikator AutoDayFibs
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1678
