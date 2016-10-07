この指標は昨日か今日の範囲で自動的にフィボナッチラインを描画します。

指標入力パラメータを使用するにあたってのいくつかの注意：

input bool AutomaticallyAdjustToToday = true ; input Hour TimeToAdjust=H00; input uint iDaysBackForHigh= 0 ; input uint iDaysBackForLow= 0 ;

AutomaticallyAdjustToToday（現在の価格の下での調整） - このパラメータは指標が自動的に今日の価格に調整されるかどうかを決めます。

TimeToAdjust （ フィボシフトの時間 0 /23）- AutomaticallyAdjustToTodayパラメータがtrueの場合は、フィボラインが何時に昨日の代わりに今日の価格を使いだすかを定義することができます。

iDaysBackForHigh 及び iDaysBackForLow - AutomaticallyAdjustToTodayパラメータが「false」の場合は、高と低を取得するのにさかのぼる日数の定義が可能で、読み取りはそこから始まります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年7月25日に公開されました。

図1 AutoDayFibs指標