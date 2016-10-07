無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
AutoDayFibs - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は昨日か今日の範囲で自動的にフィボナッチラインを描画します。
指標入力パラメータを使用するにあたってのいくつかの注意：
input bool AutomaticallyAdjustToToday = true; // 現在価格での調整 input Hour TimeToAdjust=H00; // Fiboをシフトする時刻 input uint iDaysBackForHigh=0; // 高の取得のためにさかのぼる日数 input uint iDaysBackForLow=0; // 低の取得のためにさかのぼる日数
- AutomaticallyAdjustToToday（現在の価格の下での調整） - このパラメータは指標が自動的に今日の価格に調整されるかどうかを決めます。
- TimeToAdjust （ フィボシフトの時間 0 /23）- AutomaticallyAdjustToTodayパラメータがtrueの場合は、フィボラインが何時に昨日の代わりに今日の価格を使いだすかを定義することができます。
- iDaysBackForHigh 及び iDaysBackForLow - AutomaticallyAdjustToTodayパラメータが「false」の場合は、高と低を取得するのにさかのぼる日数の定義が可能で、読み取りはそこから始まります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年7月25日に公開されました。
図1 AutoDayFibs指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1678
