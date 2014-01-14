Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Murrey Math FixPeriod - indicador para MetaTrader 5
Esta versión de Murrey línes puede construirse para cualquier barra del gráfico y permite ver claramente el comportamiento del mercado en relación con los niveles del indicador en cada barra. Al parecer este indicador puede ser muy útil al analizar una estrategia en el modo offline.
Otra ventaja de este indicador es la posibilidad de fijar un periodo del gráfico utilizado para el cálculo de Murrey Lines con la ayuda del timeframe variable de entrada. Así, mediante la variación de un período de la tabla de un instrumento financiero podemos trabajar con el conjunto de Murrey Lines perteneciente a un plazo definido.
Place the Murrey_Math indicator compiled file to the terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
