Индикатор автоматически рисует линии Фибоначчи по вчерашнему или сегодняшнему диапазону.

Некоторые пояснения к использованию входных параметров индикатора:

input bool AutomaticallyAdjustToToday = true ; input Hour TimeToAdjust=H00; input uint iDaysBackForHigh= 0 ; input uint iDaysBackForLow= 0 ;

AutomaticallyAdjustToToday (подстройка под текущие цены) - параметр определяет, будет ли индикатор автоматически подстраиваться под сегодняшние цены;

TimeToAdjust (час переключения Фиб 0 /23) - Если параметру AutomaticallyAdjustToToday присвоено значение 'true', Вы можете определить, в какое время фибо-линии будут переключаться на сегодняшние цены вместо вчерашних.

iDaysBackForHigh и iDaysBackForLow. Если параметру AutomaticallyAdjustToToday присвоено значение 'false', Вы можете настроить количество дней возврата назад для того, чтобы взять high и low, от которых будет идти отсчет.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.07.2008.

Рис.1 Индикатор AutoDayFibs