Индикаторы

AutoDayFibs - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4024
(25)
Индикатор автоматически рисует линии Фибоначчи по вчерашнему или сегодняшнему диапазону.

Некоторые пояснения к использованию входных параметров индикатора:

input bool  AutomaticallyAdjustToToday = true; //подстройка под текущие цены
input Hour  TimeToAdjust=H00;                  //час переключения Фиб
input uint  iDaysBackForHigh=0;                //количество дней возврата назад для получения хая
input uint  iDaysBackForLow=0;                 //количество дней возврата назад для получения лоу
  • AutomaticallyAdjustToToday (подстройка под текущие цены) - параметр определяет, будет ли индикатор автоматически подстраиваться под сегодняшние цены;
  • TimeToAdjust (час переключения Фиб 0 /23) - Если параметру AutomaticallyAdjustToToday присвоено значение 'true', Вы можете определить, в какое время фибо-линии будут переключаться на сегодняшние цены вместо вчерашних. 
  • iDaysBackForHigh и iDaysBackForLow.  Если параметру AutomaticallyAdjustToToday присвоено значение 'false', Вы можете настроить количество дней возврата назад для того, чтобы взять high и low, от которых будет идти отсчет.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.07.2008.  

Рис.1 Индикатор AutoDayFibs

