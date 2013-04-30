Смотри, как бесплатно скачать роботов
AutoDayFibs - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор автоматически рисует линии Фибоначчи по вчерашнему или сегодняшнему диапазону.
Некоторые пояснения к использованию входных параметров индикатора:
input bool AutomaticallyAdjustToToday = true; //подстройка под текущие цены input Hour TimeToAdjust=H00; //час переключения Фиб input uint iDaysBackForHigh=0; //количество дней возврата назад для получения хая input uint iDaysBackForLow=0; //количество дней возврата назад для получения лоу
- AutomaticallyAdjustToToday (подстройка под текущие цены) - параметр определяет, будет ли индикатор автоматически подстраиваться под сегодняшние цены;
- TimeToAdjust (час переключения Фиб 0 /23) - Если параметру AutomaticallyAdjustToToday присвоено значение 'true', Вы можете определить, в какое время фибо-линии будут переключаться на сегодняшние цены вместо вчерашних.
- iDaysBackForHigh и iDaysBackForLow. Если параметру AutomaticallyAdjustToToday присвоено значение 'false', Вы можете настроить количество дней возврата назад для того, чтобы взять high и low, от которых будет идти отсчет.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.07.2008.
Рис.1 Индикатор AutoDayFibs
