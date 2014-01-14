Media móvil universal X2MA que muestra los valores del marco temporal mayor en el marco actual, y que ofrece la posibilidad de seleccionar hasta diez tipos de suavizado distintos:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen un significado completamente diferente dependiendo del algoritmo de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

Hay que colocar el archivo compilado del indicador X2MA en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

El indicador X2MA utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Esta clase se describe detalladamente en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".