X2MA HTF - indicador para MetaTrader 5
1096
Media móvil universal X2MA que muestra los valores del marco temporal mayor en el marco actual, y que ofrece la posibilidad de seleccionar hasta diez tipos de suavizado distintos:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil ponderada lineal;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.
Cabe señalar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen un significado completamente diferente dependiendo del algoritmo de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.
Hay que colocar el archivo compilado del indicador X2MA en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
El indicador X2MA utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Esta clase se describe detalladamente en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
