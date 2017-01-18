CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

RobotPowerM5 meta4V12 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1048
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
La idea del Asesor Experto está en el análisis de los indicadores iBullsPower y iBearsPower en la primera barra:

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Calculate indicators' value                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void calculateIndicators()
  {
   bull = iBullsPowerGet(1);
   bear = iBearsPowerGet(1);
   Comment("bull+bear= ",bull+bear);
//b = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
//s = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
   isBuying  = (bull+bear > 0);
   isSelling = (bull+bear < 0);
   isClosing = false;
  }

Prueba en el símbolo "EURUSD", таймфрейм "M5", depósito $100, de 2016.06.01 a 2016.10.31, parámetros predefinidos:

RobotPowerM5_meta4V12 

