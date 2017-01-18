Mira cómo descargar robots gratis
RobotPowerM5 meta4V12 - Asesor Experto para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
1048
-
La idea del Asesor Experto está en el análisis de los indicadores iBullsPower y iBearsPower en la primera barra:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate indicators' value |
//+------------------------------------------------------------------+
void calculateIndicators()
{
bull = iBullsPowerGet(1);
bear = iBearsPowerGet(1);
Comment("bull+bear= ",bull+bear);
//b = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
//s = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
isBuying = (bull+bear > 0);
isSelling = (bull+bear < 0);
isClosing = false;
}
Prueba en el símbolo "EURUSD", таймфрейм "M5", depósito $100, de 2016.06.01 a 2016.10.31, parámetros predefinidos:
