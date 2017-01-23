CodeBaseSeções
RobotPowerM5 meta4V12 - expert para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1441
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
A ideia do Expert Advisor encontra-se na análise das leituras dos indicadores iBullsPower e iBearsPower na primeira barra:

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Calculate indicators' value                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void calculateIndicators()
  {
   bull = iBullsPowerGet(1);
   bear = iBearsPowerGet(1);
   Comment("bull+bear= ",bull+bear);
//b = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
//s = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
   isBuying  = (bull+bear > 0);
   isSelling = (bull+bear < 0);
   isClosing = false;
  }

Teste no símbolo "EURUSD", timeframe "M5", depósito $100, de 2016.06.01 a 2016.10.31, parâmetros por padrão:

RobotPowerM5_meta4V12 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16741

