RobotPowerM5 meta4V12 - expert para MetaTrader 5
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1441
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
A ideia do Expert Advisor encontra-se na análise das leituras dos indicadores iBullsPower e iBearsPower na primeira barra:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate indicators' value |
//+------------------------------------------------------------------+
void calculateIndicators()
{
bull = iBullsPowerGet(1);
bear = iBearsPowerGet(1);
Comment("bull+bear= ",bull+bear);
//b = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
//s = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
isBuying = (bull+bear > 0);
isSelling = (bull+bear < 0);
isClosing = false;
}
Teste no símbolo "EURUSD", timeframe "M5", depósito $100, de 2016.06.01 a 2016.10.31, parâmetros por padrão:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16741
