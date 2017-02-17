コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

RobotPowerM5 meta4V12 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Collector | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1153
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このエキスパートアドバイザーは、最初のバーでのiBullsPowerとiBearsPower指標の分析に基づいています。

//+------------------------------------------------------------------+
//|  指標値を計算する　　　　　                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void calculateIndicators()
  {
   bull = iBullsPowerGet(1);
   bear = iBearsPowerGet(1);
   Comment("bull+bear= ",bull+bear);
//b = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
//s = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
   isBuying  = (bull+bear > 0);
   isSelling = (bull+bear < 0);
   isClosing = false;
  }

EURUSD M5、入金$100、2016.06.01-2016.10.31でのテスト、デフォルトパラメータ：

RobotPowerM5_meta4V12 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16741

CenterOfGravityCandle CenterOfGravityCandle

ローソク足としてのEhlers重心指標です。

Exp_3RVI Exp_3RVI

3つの異なる時間枠からの3つのRVIオシレータのシグナルに基づく取引システムです。

ZoomPriceティック指標 ZoomPriceティック指標

この指標は、任意のスケーリングレベルの価格チャートを表示します。

Exp_GStopLoss Exp_GStopLoss

このエキスパートアドバイザーは、総損失が事前定義された制限を超えた場合にすべてのポジションを決済します。