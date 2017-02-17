RobotPowerM5_meta4V12 

3つの異なる時間枠からの3つのRVIオシレータのシグナルに基づく取引システムです。

この指標は、任意のスケーリングレベルの価格チャートを表示します。

このエキスパートアドバイザーは、総損失が事前定義された制限を超えた場合にすべてのポジションを決済します。