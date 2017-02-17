無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RobotPowerM5 meta4V12 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1153
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このエキスパートアドバイザーは、最初のバーでのiBullsPowerとiBearsPower指標の分析に基づいています。
//+------------------------------------------------------------------+
//| 指標値を計算する |
//+------------------------------------------------------------------+
void calculateIndicators()
{
bull = iBullsPowerGet(1);
bear = iBearsPowerGet(1);
Comment("bull+bear= ",bull+bear);
//b = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
//s = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
isBuying = (bull+bear > 0);
isSelling = (bull+bear < 0);
isClosing = false;
}
EURUSD M5、入金$100、2016.06.01-2016.10.31でのテスト、デフォルトパラメータ：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16741
