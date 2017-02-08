CodeBaseKategorien
Vladimir Karputov
969
(21)
Der Expert Advisor basiert auf der Analyse der Indikatoren iBullsPower und iBearsPower auf dem ersten Balken:

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Calculate indicators' value                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void calculateIndicators()
  {
   bull = iBullsPowerGet(1);
   bear = iBearsPowerGet(1);
   Comment("bull+bear= ",bull+bear);
//b = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
//s = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
   isBuying  = (bull+bear > 0);
   isSelling = (bull+bear < 0);
   isClosing = false;
  }

Testergebnisse für EURUSD, M5, $100, von 2016.06.01 bis 2016.10.31, standardmäßige Parameter:

RobotPowerM5_meta4V12 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16741

