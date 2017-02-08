RobotPowerM5_meta4V12 

Der Expert Advisor basiert auf der Analyse der Indikatoren iBullsPower und iBearsPower auf dem ersten Balken:







void calculateIndicators()

{

bull = iBullsPowerGet( 1 );

bear = iBearsPowerGet( 1 );

Comment ( "bull+bear= " ,bull+bear);





isBuying = (bull+bear > 0 );

isSelling = (bull+bear < 0 );

isClosing = false ;

}

Testergebnisse für EURUSD, M5, $100, von 2016.06.01 bis 2016.10.31, standardmäßige Parameter: