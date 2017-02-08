Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
RobotPowerM5 meta4V12 - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 969
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Expert Advisor basiert auf der Analyse der Indikatoren iBullsPower und iBearsPower auf dem ersten Balken:
//| Calculate indicators' value |
//+------------------------------------------------------------------+
void calculateIndicators()
{
bull = iBullsPowerGet(1);
bear = iBearsPowerGet(1);
Comment("bull+bear= ",bull+bear);
//b = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
//s = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
isBuying = (bull+bear > 0);
isSelling = (bull+bear < 0);
isClosing = false;
}
Testergebnisse für EURUSD, M5, $100, von 2016.06.01 bis 2016.10.31, standardmäßige Parameter:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16741
