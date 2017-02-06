代码库部分
EA

RobotPowerM5 meta4V12 - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1267
等级:
(21)
已发布:
已更新:
本EA交易是在第一个柱分析 iBullsPower 和 iBearsPower 指标:

//+------------------------------------------------------------------+
//|  计算指标值                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void calculateIndicators()
  {
   bull = iBullsPowerGet(1);
   bear = iBearsPowerGet(1);
   Comment("bull+bear= ",bull+bear);
//b = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
//s = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
   isBuying  = (bull+bear > 0);
   isSelling = (bull+bear < 0);
   isClosing = false;
  }

在 EURUSD M5, 存款 $100, 2016.06.01-2016.10.31, 默认参数下作的测试:

RobotPowerM5_meta4V12 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16741

