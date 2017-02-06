请观看如何免费下载自动交易
RobotPowerM5 meta4V12 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1267
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
本EA交易是在第一个柱分析 iBullsPower 和 iBearsPower 指标:
//+------------------------------------------------------------------+
//| 计算指标值 |
//+------------------------------------------------------------------+
void calculateIndicators()
{
bull = iBullsPowerGet(1);
bear = iBearsPowerGet(1);
Comment("bull+bear= ",bull+bear);
//b = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
//s = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
isBuying = (bull+bear > 0);
isSelling = (bull+bear < 0);
isClosing = false;
}
在 EURUSD M5, 存款 $100, 2016.06.01-2016.10.31, 默认参数下作的测试:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16741
