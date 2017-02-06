RobotPowerM5_meta4V12 

本EA交易是在第一个柱分析 iBullsPower 和 iBearsPower 指标:







void calculateIndicators()

{

bull = iBullsPowerGet( 1 );

bear = iBearsPowerGet( 1 );

Comment ( "bull+bear= " ,bull+bear);





isBuying = (bull+bear > 0 );

isSelling = (bull+bear < 0 );

isClosing = false ;

}

在 EURUSD M5, 存款 $100, 2016.06.01-2016.10.31, 默认参数下作的测试: