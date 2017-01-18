CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Leader of the MACD - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1476
Ranking:
(23)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador «Líder de MACD» descrito por Giorgos Siligardosom. Hablando en dos palabras, está compuesto de dos indicadores vinculados. Se trata de la MACD regullar (que se traza con las líneas: línea de color corresponde a la MACD regular, línea punteada es de señal) y "Leader MACD" (se dibuja como un área sombreda).

El uso de las áreas sombreadas nos da una idea clara sobre dos indicadores y facilita su interpretación (eso era imposible en MetaTrader 4).



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16739

Zerolag Tema Bars Zerolag Tema Bars

Indicadores de períodos de tiempo múltiples con alertas.

Averages MTF Averages MTF

Han sido añadidas algunas medias móviles que no se soportan por la versión estándar de este indicador.

Keltner Channel Keltner Channel

Canal de Keltner con algunas opciones adicionales.

RobotPowerM5 meta4V12 RobotPowerM5 meta4V12

Análisis de los indicadores iBullsPower y iBearsPower en la primera barra.