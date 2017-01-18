CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Parabolic SAR - indicador parabólico. - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2333
Ranking:
(38)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Parabolic SAR que resuelve algunos problemas de los indicadores PSAR existentes y calcula correctamente los valores.

Muestra dos colores para facilitar la identificación de la tendencia actual y a diferencia del PSAR original, permite elegir el precio distinto de high y low para realizar el cálculo.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16743

Spearman Rank Autocorrelation Spearman Rank Autocorrelation

Versión del indicador de los rangos de Spearman con autocorrelación.

RobotPowerM5 meta4V12 RobotPowerM5 meta4V12

Análisis de los indicadores iBullsPower y iBearsPower en la primera barra.

Keltner Channel Oscillator Keltner Channel Oscillator

Canal de Keltner bien conocido en una visualización nueva.

Hull Variation Hull Variation

La versión de la MA de Hull permite ajustar la velocidad de HMA.