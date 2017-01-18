Mira cómo descargar robots gratis
Parabolic SAR - indicador parabólico. - indicador para MetaTrader 5
Parabolic SAR que resuelve algunos problemas de los indicadores PSAR existentes y calcula correctamente los valores.
Muestra dos colores para facilitar la identificación de la tendencia actual y a diferencia del PSAR original, permite elegir el precio distinto de high y low para realizar el cálculo.
