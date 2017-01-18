Mira cómo descargar robots gratis
Keltner Channel - indicador para MetaTrader 5
En el canal original de Keltner se utiliza la media móvil simple (SMA), y para el cálculo de las bandas no se utiliza ATR, sino el rango medio.
Aquí fue añadida la EMA de uso más frecuente, es para la línea media. Funciones adicionales: mostrar/ocultar la línea media, colorear/no colorear la inclinación (barras o velas), adición de los precios Heiken Ashi, etc.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16740
