RobotPowerM5_meta4V12 

В основе MTC лежит классическая потрендовая стратегия и двуслойная нейросеть, обучаемая входить в рынок против тренда.

Советник с использованием искусственного интеллекта - однослойной нейронной сети. Для распознавания направления движения котировок используется "Perceptron". Используется индикатор iAC, а также вызовы CopyTime.