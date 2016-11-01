Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RobotPowerM5 meta4V12 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2488
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея советника лежит в анализе показаний индикаторов iBullsPower и iBearsPower на первом баре:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate indicators' value |
//+------------------------------------------------------------------+
void calculateIndicators()
{
bull = iBullsPowerGet(1);
bear = iBearsPowerGet(1);
Comment("bull+bear= ",bull+bear);
//b = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
//s = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
isBuying = (bull+bear > 0);
isSelling = (bull+bear < 0);
isClosing = false;
}
//| Calculate indicators' value |
//+------------------------------------------------------------------+
void calculateIndicators()
{
bull = iBullsPowerGet(1);
bear = iBearsPowerGet(1);
Comment("bull+bear= ",bull+bear);
//b = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
//s = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
isBuying = (bull+bear > 0);
isSelling = (bull+bear < 0);
isClosing = false;
}
Тестирование на символе "EURUSD", таймфрейм "M5", депозит $100, с 2016.06.01 по 2016.10.31, параметры по умолчанию:
Тиковый индикатор ZoomPrice
Показывает график цены любого уровня масштабирования.CenterOfGravityCandle
Индикатор Центр гравитации Элерса в свечном виде.
MTC Сombo
В основе MTC лежит классическая потрендовая стратегия и двуслойная нейросеть, обучаемая входить в рынок против тренда.Artificial Intelligence
Советник с использованием искусственного интеллекта - однослойной нейронной сети. Для распознавания направления движения котировок используется "Perceptron". Используется индикатор iAC, а также вызовы CopyTime.