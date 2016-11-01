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RobotPowerM5 meta4V12 - эксперт для MetaTrader 5

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2488
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея советника лежит в анализе показаний индикаторов iBullsPower и iBearsPower на первом баре:

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Calculate indicators' value                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void calculateIndicators()
  {
   bull = iBullsPowerGet(1);
   bear = iBearsPowerGet(1);
   Comment("bull+bear= ",bull+bear);
//b = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
//s = 1 * Point() + iATRGet(1)*1.5;
   isBuying  = (bull+bear > 0);
   isSelling = (bull+bear < 0);
   isClosing = false;
  }

Тестирование на символе "EURUSD", таймфрейм "M5", депозит $100, с 2016.06.01 по 2016.10.31, параметры по умолчанию:

RobotPowerM5_meta4V12 

Тиковый индикатор ZoomPrice Тиковый индикатор ZoomPrice

Показывает график цены любого уровня масштабирования.

CenterOfGravityCandle CenterOfGravityCandle

Индикатор Центр гравитации Элерса в свечном виде.

MTC Сombo MTC Сombo

В основе MTC лежит классическая потрендовая стратегия и двуслойная нейросеть, обучаемая входить в рынок против тренда.

Artificial Intelligence Artificial Intelligence

Советник с использованием искусственного интеллекта - однослойной нейронной сети. Для распознавания направления движения котировок используется "Perceptron". Используется индикатор iAC, а также вызовы CopyTime.