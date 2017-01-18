Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Spearman Rank Autocorrelation - indicador para MetaTrader 5
El prefijo «auto» significa que de hecho el indicador muestra la correlación consigo mismo. Así que tenemos la «autoversión» del indicador de correlación de rangos de Spearman.
Han sido añadidas las zonas coloreadas (para facilitar la detección de la intersección del nivel superior o inferior), así como Heiken Ashi en la selección estándar de lo precios.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16742
