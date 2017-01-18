CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Spearman Rank Autocorrelation - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1312
Ranking:
(25)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El prefijo «auto» significa que de hecho el indicador muestra la correlación consigo mismo. Así que tenemos la «autoversión» del indicador de correlación de rangos de Spearman.

Han sido añadidas las zonas coloreadas (para facilitar la detección de la intersección del nivel superior o inferior), así como Heiken Ashi en la selección estándar de lo precios.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16742

RobotPowerM5 meta4V12 RobotPowerM5 meta4V12

Análisis de los indicadores iBullsPower y iBearsPower en la primera barra.

Keltner Channel Keltner Channel

Canal de Keltner con algunas opciones adicionales.

Parabolic SAR - indicador parabólico. Parabolic SAR - indicador parabólico.

Parabolic SAR que resuelve algunos problemas de los indicadores PSAR existentes y calcula correctamente los valores.

Keltner Channel Oscillator Keltner Channel Oscillator

Canal de Keltner bien conocido en una visualización nueva.