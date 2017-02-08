und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R - Indikator für den MetaTrader 5
- 1241
Echter Autor:
zzuegg
Der Indikator zeichnet einen Preiskanal und Fibonacci-Ebenen auf den letzten Spitzen von Zigzag2_R_Color.
Eingabeparameter des Indikators:
//| Eingabeparameter des Indikators |
//+------------------------------------------------+
//---- Eingabeaprameter des Zickzacks
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen des Zickzacks für die Berechnung des Indikators
input uint ExtDepth=12;
input uint ExtDeviation=5;
input uint ExtBackstep=3;
//---- Einstellungen der visuellen Darstellung des Indikators
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R"; // Namen für die Labels des Indikators
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrMediumSpringGreen;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Zigzag2_R_Color.mq5. Kopieren Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16708
