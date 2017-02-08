CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1241
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

zzuegg

Der Indikator zeichnet einen Preiskanal und Fibonacci-Ebenen auf den letzten Spitzen von Zigzag2_R_Color.

Eingabeparameter des Indikators:

//+------------------------------------------------+
//| Eingabeparameter des Indikators |
//+------------------------------------------------+
//---- Eingabeaprameter des Zickzacks
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen des Zickzacks für die Berechnung des Indikators
input uint ExtDepth=12;
input uint ExtDeviation=5;
input uint ExtBackstep=3;
//---- Einstellungen der visuellen Darstellung des Indikators
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R"; // Namen für die Labels des Indikators
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrMediumSpringGreen;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Zigzag2_R_Color.mq5. Kopieren Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R Indikator

Abb.1. Der AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16708

RSI_Histogram_Round_HTF RSI_Histogram_Round_HTF

Der RSI_Histogram_Round Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

WPR_Histogram_Round WPR_Histogram_Round

Ein klassischer WPR Oszillator, realisiert als Historgramm. Der Oszillator rundet seine Werte ab.

e-Regr e-Regr

e-Regr — ein Expert Advisor für MetaTrader 5. Handel nach dem i-Regr Indikator (Regressionskanal). Eine breite Verwendung von Klassen der Standardbibliothek.

The MasterMind 2 The MasterMind 2

Erhält Daten von zwei Indikatoren: iStochastic und iWPR.