Echter Autor:

zzuegg

Der Indikator zeichnet einen Preiskanal und Fibonacci-Ebenen auf den letzten Spitzen von Zigzag2_R_Color.

Eingabeparameter des Indikators:









input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ;

input uint ExtDepth= 12 ;

input uint ExtDeviation= 5 ;

input uint ExtBackstep= 3 ;



input string Sirname= "AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R" ;

input bool ShowFib= true ;

input color FibColor= clrDodgerBlue ;

input uint FibSize= 1 ;



input bool ShowFibFan= true ;

input color FibFanColor= clrDarkViolet ;

input uint FibFanSize= 1 ;



input bool ShowTrend= true ;

input color TrendColor= clrMediumSpringGreen ;

input uint TrendSize= 5 ;



Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Zigzag2_R_Color.mq5. Kopieren Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R Indikator