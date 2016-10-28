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AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
zzuegg
Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага Zigzag2_R_Color.
Входные параметры индикатора:
//+------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора |
//+------------------------------------------------+
//---- Входные параметры Зигзага
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм Зигзага для расчета индикатора
input uint ExtDepth=12;
input uint ExtDeviation=5;
input uint ExtBackstep=3;
//---- настройки визуального отображения индикатора
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R"; // Название для меток индикатора
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrMediumSpringGreen;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора |
//+------------------------------------------------+
//---- Входные параметры Зигзага
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм Зигзага для расчета индикатора
input uint ExtDepth=12;
input uint ExtDeviation=5;
input uint ExtBackstep=3;
//---- настройки визуального отображения индикатора
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R"; // Название для меток индикатора
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrMediumSpringGreen;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators откомпилированного индикатора Zigzag2_R_Color.mq5.
Рис.1. Индикатор AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R
RSI_Histogram_Round_HTF
Индикатор RSI_Histogram_Round с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.WPR_Histogram_Round
Классический осциллятор WPR, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.
Opening and Сlosing on time
Открытие и закрытие в определённое время. Открытие происходит заданным объёмом и на заданном символе. Есть выбор типа позиции: "Buy" или "Sell".The MasterMind 2
Получение данных с двух индикаторов: iStochastic и iWPR.