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Индикаторы

AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3736
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

zzuegg

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага Zigzag2_R_Color.

Входные параметры индикатора:

//+------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора |
//+------------------------------------------------+
//---- Входные параметры Зигзага
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм Зигзага для расчета индикатора
input uint ExtDepth=12;
input uint ExtDeviation=5;
input uint ExtBackstep=3;
//---- настройки визуального отображения индикатора
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R"; // Название для меток индикатора
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrMediumSpringGreen;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators откомпилированного индикатора Zigzag2_R_Color.mq5.

Рис.1. Индикатор AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R

Рис.1. Индикатор AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R

RSI_Histogram_Round_HTF RSI_Histogram_Round_HTF

Индикатор RSI_Histogram_Round с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

WPR_Histogram_Round WPR_Histogram_Round

Классический осциллятор WPR, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.

Opening and Сlosing on time Opening and Сlosing on time

Открытие и закрытие в определённое время. Открытие происходит заданным объёмом и на заданном символе. Есть выбор типа позиции: "Buy" или "Sell".

The MasterMind 2 The MasterMind 2

Получение данных с двух индикаторов: iStochastic и iWPR.