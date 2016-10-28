Классический осциллятор WPR, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.

Индикатор RSI_Histogram_Round с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Открытие и закрытие в определённое время. Открытие происходит заданным объёмом и на заданном символе. Есть выбор типа позиции: "Buy" или "Sell".

Получение данных с двух индикаторов: iStochastic и iWPR.