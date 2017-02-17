無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
zzuegg
この指標は最新のZigzag2_R_Colorピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。
入力：
//---- ジグザグ入力
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指標計算のためのジグザグの時間軸
input uint ExtDepth=12;
input uint ExtDeviation=5;
input uint ExtBackstep=3;
//---- 指標表示の設定
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R"; // 指標ラベルの名前
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrMediumSpringGreen;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+
この指標にはコンパイルされたZigzag2_R_Color.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16708
