ポケットに対して
インディケータ

AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1385
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード
実際の著者：

zzuegg

この指標は最新のZigzag2_R_Colorピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。

入力：

//+------------------------------------------------+
//| 入力　                                         |
//+------------------------------------------------+
//---- ジグザグ入力
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指標計算のためのジグザグの時間軸
input uint ExtDepth=12;
input uint ExtDeviation=5;
input uint ExtBackstep=3;
//---- 指標表示の設定
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R"; // 指標ラベルの名前
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrMediumSpringGreen;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+

この指標にはコンパイルされたZigzag2_R_Color.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R

図1　AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16708

