CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

WPR_Histogram_Round - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
994
Ranking:
(16)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es un oscilador WPR clásico ejecutado en forma del histograma con el redondeo de sus valores hasta una serie estándar.

  • 1 — sin redondeo;
  • 2 — todos los valores de menos cien a cero, con división por dos;
  • 5 — todos los valores de menos cien a cero, con división por cinco;
  • 10 — todos los valores de menos cien a cero, con división por diez;
  • 20 — todos los valores de menos cien a cero, con división por veinte;
  • 50 — 0, 50, 100.

Para todos los valores de WPR menores de cincuenta, el redondeo se realiza al lado menor, y para los mayores de cincuenta, al lado mayor.

Para el redondeo se utiliza el parámetro de entrada

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // nivel del redondeo

Fig. 1. Indicador WPR_Histogram_Round

Fig. 1. Indicador WPR_Histogram_Round

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16706

Round Price Round Price

Es una variación sobre el tema de T3 hecha en forma de los sobres, con el uso de T3 para el cálculo del nivel principal.

Pivot Points Pivot Points

Indicador Pivot Point con adición de 4 maneras de calcular los puntos de pivote.

RSI_Histogram_Round_HTF RSI_Histogram_Round_HTF

El indicador RSI_Histogram_Round permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R

El indicador construye el canal de precios y los niveles de Fibonacci sobre los últimos picos del zigzag Zigzag2_R_Color.