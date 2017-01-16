Es un oscilador WPR clásico ejecutado en forma del histograma con el redondeo de sus valores hasta una serie estándar.

1 — sin redondeo;

2 — todos los valores de menos cien a cero, con división por dos;

5 — todos los valores de menos cien a cero, con división por cinco;

10 — todos los valores de menos cien a cero, con división por diez;

20 — todos los valores de menos cien a cero, con división por veinte;

50 — 0, 50, 100.

Para todos los valores de WPR menores de cincuenta, el redondeo se realiza al lado menor, y para los mayores de cincuenta, al lado mayor.

Para el redondeo se utiliza el parámetro de entrada

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10;

Fig. 1. Indicador WPR_Histogram_Round