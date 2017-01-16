Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Es un oscilador WPR clásico ejecutado en forma del histograma con el redondeo de sus valores hasta una serie estándar.
- 1 — sin redondeo;
- 2 — todos los valores de menos cien a cero, con división por dos;
- 5 — todos los valores de menos cien a cero, con división por cinco;
- 10 — todos los valores de menos cien a cero, con división por diez;
- 20 — todos los valores de menos cien a cero, con división por veinte;
- 50 — 0, 50, 100.
Para todos los valores de WPR menores de cincuenta, el redondeo se realiza al lado menor, y para los mayores de cincuenta, al lado mayor.
Para el redondeo se utiliza el parámetro de entrada
Fig. 1. Indicador WPR_Histogram_Round
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16706
