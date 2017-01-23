Participe de nossa página de fãs
AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R - indicador para MetaTrader 5
- 2358
-
Autor real:
zzuegg
O indicador traça o canal de preço e os níveis Fibo nos últimos topos do ZigZag Zigzag2_R_Color.
Parâmetros de entrada do indicador:
//| Parâmetros de entrada do indicador |
//+------------------------------------------------+
//---- Parâmetros de entrada do ZigZag
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe do ZigZag para cálculo do indicador
input uint ExtDepth=12;
input uint ExtDeviation=5;
input uint ExtBackstep=3;
//---- configurações da exibição do indicador
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R"; // Nome para as etiquetas do indicador
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrMediumSpringGreen;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+
Para que o Expert Advisor gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pre-compilado do indicador Zigzag2_R_Color.mq5. na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16708
