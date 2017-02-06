请观看如何免费下载自动交易
AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R - MetaTrader 5脚本
真实作者:
zzuegg
本指标根据最新的 Zigzag2_R_Color 峰值绘制通道和斐波那契水平。
输入参数:
//+------------------------------------------------+
//| 输入参数 |
//+------------------------------------------------+
//---- ZigZag 输入参数
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 用于指标计算的 ZigZag 时段
input uint ExtDepth=12;
input uint ExtDeviation=5;
input uint ExtBackstep=3;
//---- 指标的显示设置
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R"; // 用于指标标签的名称
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrMediumSpringGreen;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+
//| 输入参数 |
//+------------------------------------------------+
//---- ZigZag 输入参数
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 用于指标计算的 ZigZag 时段
input uint ExtDepth=12;
input uint ExtDeviation=5;
input uint ExtBackstep=3;
//---- 指标的显示设置
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R"; // 用于指标标签的名称
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrMediumSpringGreen;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+
本指标需要编译好的 Zigzag2_R_Color.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16708
