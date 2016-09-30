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Zigzag2_R_Color - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
MetaQuotes Software Corp.
В стандартном индикаторе Zigzag.mq4 для рисования использовался стиль DRAW_SECTION. Этот стиль позволяет рисовать отрезками только между точками, находящимися на разных барах. Стиль отрисовки DRAW_ZIGZAG позволяет снять это ограничение, для этого используются два буфера вместо одного. Для иллюстрации этого стиля и был написан Zigzag2_R_color.mq5. В код добавлена обработка внешнего бара (outside bar), когда High текущего бара выше предыдущих, а Low текущего бара ниже предыдущих.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 25.01.2007.
Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color
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