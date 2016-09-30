Реальный автор:

MetaQuotes Software Corp.

В стандартном индикаторе Zigzag.mq4 для рисования использовался стиль DRAW_SECTION. Этот стиль позволяет рисовать отрезками только между точками, находящимися на разных барах. Стиль отрисовки DRAW_ZIGZAG позволяет снять это ограничение, для этого используются два буфера вместо одного. Для иллюстрации этого стиля и был написан Zigzag2_R_color.mq5. В код добавлена обработка внешнего бара (outside bar), когда High текущего бара выше предыдущих, а Low текущего бара ниже предыдущих.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 25.01.2007.

Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color