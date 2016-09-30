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Индикаторы

Zigzag2_R_Color - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

MetaQuotes Software Corp.

В стандартном индикаторе Zigzag.mq4 для рисования использовался стиль DRAW_SECTION. Этот стиль позволяет рисовать отрезками только между точками, находящимися на разных барах. Стиль отрисовки DRAW_ZIGZAG позволяет снять это ограничение, для этого используются два буфера вместо одного. Для иллюстрации этого стиля и был написан Zigzag2_R_color.mq5. В код добавлена обработка внешнего бара (outside bar), когда High текущего бара выше предыдущих, а Low текущего бара ниже предыдущих.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 25.01.2007.

Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color

Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color

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Индикатор XFatlXSatlMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

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Этот индикатор рисует дневной, недельный и месячный Pivot с тестом на истории.

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