i-Regr - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1903
(39)
Regressionskanal (Regression Channel)

Kanal der lineraren Regression besteht aus zwei parallelen Linien, die von der Trendlinie von oben und von unten gleich entfernt sind. Der Abstand zwischen den Kanalgrenzen und der Regressionslinie ist gleich dem Wert der Abweichung des maximalen Schlusspreises von der Regressionslinie. 

Kanal der linearen Regression

i_Regr_linear

Kanal der quadratischen (parabolischen) Regression

i_Regr_parabolic

Kanal der kubischen Regression

i_Regr_third_power

Einstellungen des i-Regr Indikators

i_Regr_inputs

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16691

