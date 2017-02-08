und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i-Regr - Indikator für den MetaTrader 5
Vladimir Karputov
1903
Regressionskanal (Regression Channel)
Kanal der lineraren Regression besteht aus zwei parallelen Linien, die von der Trendlinie von oben und von unten gleich entfernt sind. Der Abstand zwischen den Kanalgrenzen und der Regressionslinie ist gleich dem Wert der Abweichung des maximalen Schlusspreises von der Regressionslinie.
Kanal der linearen Regression
Kanal der quadratischen (parabolischen) Regression
Kanal der kubischen Regression
Einstellungen des i-Regr Indikators
