指标

i-Regr - MetaTrader 5脚本

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2572
等级:
(39)
已发布:
已更新:
i-Regr.mq5 (11.52 KB) 预览
回归通道

线性回归通道包含了两条平行线，它们在线性回归的趋势线上方和下方距离相同。通道边界距离回归线的距离等于最高的距离回归线的收盘价的值。 

线性回归通道

i_Regr_linear

二次 (抛物线) 回归通道

i_Regr_parabolic

三次回归通道

i_Regr_third_power

i-Regr 指标的设置

i_Regr_inputs

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16691

