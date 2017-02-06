扩展使用标准库并统一了从 iMACD, iStochastic, iSAR 和 iMomentum 指标中取得数据的代码。

广泛使用了标准库中的类。

本指标根据最近的抛物线之字转向的峰值绘制价格通道和斐波那契水平。

把标准的 MFI 震荡指标实现为柱形图的形式，并且把它的值换算到标准范围。