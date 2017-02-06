请观看如何免费下载自动交易
i-Regr - MetaTrader 5脚本
- Vladimir Karputov
- 2572
-
回归通道
线性回归通道包含了两条平行线，它们在线性回归的趋势线上方和下方距离相同。通道边界距离回归线的距离等于最高的距离回归线的收盘价的值。
线性回归通道
二次 (抛物线) 回归通道
三次回归通道
i-Regr 指标的设置
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16691
