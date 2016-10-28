Канал Регрессии (Regression Channel)

Линейный Канал Регрессии состоит из двух параллельных линий, равноудалённый сверху и снизу от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия от линии регрессии.



Линейный Канал Регрессии





Канал квадратичной (параболической) регрессии





Канал кубической регрессии





Настройки индикатора i-Regr





