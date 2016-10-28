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i-Regr - индикатор для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Канал Регрессии (Regression Channel)
Линейный Канал Регрессии состоит из двух параллельных линий, равноудалённый сверху и снизу от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия от линии регрессии.
Линейный Канал Регрессии
Канал квадратичной (параболической) регрессии
Канал кубической регрессии
Настройки индикатора i-Regr
e-Regr — советник для MetaTrader 5. Торговля по индикатору i-Regr (Канал Регрессии). Широкое применение классов стандартной библиотеки.Vertical histograms constructor
Конструктор для создания гистограмм статистических распределений индикаторов, таймсерий и их производных.
Широкое использование классов стандартной библиотеки.DayTrading
Широкое использование классов стандартной библиотеки и унифицированного кода получения данных с индикаторов iMACD, iStochastic, iSAR и iMomentum.