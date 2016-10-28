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Индикаторы

i-Regr - индикатор для MetaTrader 5

fxcanada | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
5909
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Обновлен:
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Канал Регрессии (Regression Channel)

Линейный Канал Регрессии состоит из двух параллельных линий, равноудалённый сверху и снизу от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия от линии регрессии. 

Линейный Канал Регрессии

i_Regr_linear

Канал квадратичной (параболической) регрессии

i_Regr_parabolic

Канал кубической регрессии

i_Regr_third_power

Настройки индикатора i-Regr

i_Regr_inputs

e-Regr e-Regr

e-Regr — советник для MetaTrader 5. Торговля по индикатору i-Regr (Канал Регрессии). Широкое применение классов стандартной библиотеки.

Vertical histograms constructor Vertical histograms constructor

Конструктор для создания гистограмм статистических распределений индикаторов, таймсерий и их производных.

20/200 expert v 4.2 AntS 20/200 expert v 4.2 AntS

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DayTrading DayTrading

Широкое использование классов стандартной библиотеки и унифицированного кода получения данных с индикаторов iMACD, iStochastic, iSAR и iMomentum.