Autor real:

zzuegg

El indicador construye el canal de precios y los niveles de Fibonacci sobre los últimos picos del zigzag parabólico.

Parámetros de entrada del indicador:









input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ;

input double Step= 0.02 ;

input double Maximum= 0.2 ;

input bool ExtremumsShift= true ;



input string Sirname= "AutoFibAutoTrend_OnParabolic" ;

input bool ShowFib= true ;

input color FibColor= clrMagenta ;

input uint FibSize= 1 ;



input bool ShowFibFan= true ;

input color FibFanColor= clrMediumSpringGreen ;

input uint FibFanSize= 1 ;



input bool ShowTrend= true ;

input color TrendColor= clrDodgerBlue ;

input uint TrendSize= 5 ;



Para el funcionamiento del indicador, el indicador compilado ZigZagOnParabolic.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador AutoFibAutoTrend_OnParabolic