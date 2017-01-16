Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AutoFibAutoTrend_OnParabolic - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
zzuegg
El indicador construye el canal de precios y los niveles de Fibonacci sobre los últimos picos del zigzag parabólico.
Parámetros de entrada del indicador:
//| Parámetros de entrada del indicador |
//+------------------------------------------------+
//---- Parámetros de entrada del Zigzag
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período de tiempo del Zigzag para calcular el indicador
input double Step=0.02; // SAR paso
input double Maximum=0.2; // SAR máximo
input bool ExtremumsShift=true; // bandera del desplazamiento del pico
//---- ajustes de la visualización visual del indicador
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_OnParabolic"; // Nombre para las marcas del indicador
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrMagenta;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrMediumSpringGreen;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrDodgerBlue;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+
Para el funcionamiento del indicador, el indicador compilado ZigZagOnParabolic.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador AutoFibAutoTrend_OnParabolic
