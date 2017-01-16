CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MFI_Histogram_Round - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1058
Ranking:
(15)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es un oscilador MFI clásico ejecutado en forma del histograma con el redondeo de sus valores hasta una serie estándar.

  • 1 — sin redondeo;
  • 2 — todos los valores de cero a cien, con división por dos;
  • 5 — todos los valores de cero a cien, con división por cinco;
  • 10 — todos los valores de cero a cien, con división por diez;
  • 20 — todos los valores de cero a cien, con división por veinte;
  • 50 — 0, 50, 100.

Para todos los valores de MFI menores de cincuenta, el redondeo se realiza al lado menor, y para los mayores de cincuenta, al lado mayor.

Para el redondeo se utiliza el parámetro de entrada

input ENAM_ROUND_MODE Round=X5; // nivel del redondeo

Fig. 1. Indicador MFI_Histogram_Round

Fig. 1. Indicador MFI_Histogram_Round

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16693

AutoFibAutoTrend_OnParabolic AutoFibAutoTrend_OnParabolic

El indicador construye el canal de precios y los niveles de Fibonacci sobre los últimos picos del zigzag parabólico.

i-Regr i-Regr

i-Regr — Indicador para MetaTrader 5 Canal de regresión: Canal de regresión lineal, Canal de regresión cuadrática (parabólica), Canal de regresión cúbica.

BrainTrend2SigAlert BrainTrend2SigAlert

El indicador de señal semafórico BrainTrend2Sig permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.

T3 floating levels T3 floating levels

T3 con niveles flotantes.