Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MFI_Histogram_Round - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1058
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es un oscilador MFI clásico ejecutado en forma del histograma con el redondeo de sus valores hasta una serie estándar.
- 1 — sin redondeo;
- 2 — todos los valores de cero a cien, con división por dos;
- 5 — todos los valores de cero a cien, con división por cinco;
- 10 — todos los valores de cero a cien, con división por diez;
- 20 — todos los valores de cero a cien, con división por veinte;
- 50 — 0, 50, 100.
Para todos los valores de MFI menores de cincuenta, el redondeo se realiza al lado menor, y para los mayores de cincuenta, al lado mayor.
Para el redondeo se utiliza el parámetro de entrada
Fig. 1. Indicador MFI_Histogram_Round
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16693
El indicador construye el canal de precios y los niveles de Fibonacci sobre los últimos picos del zigzag parabólico.i-Regr
i-Regr — Indicador para MetaTrader 5 Canal de regresión: Canal de regresión lineal, Canal de regresión cuadrática (parabólica), Canal de regresión cúbica.
El indicador de señal semafórico BrainTrend2Sig permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.T3 floating levels
T3 con niveles flotantes.