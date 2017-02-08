Der Autor dieser IdeeAnton beschreibt den Expert Advisor wie folgt:



Der originelle Expert Advisot von Pavel Smirnov (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php), durch eine sorgfältige Optimierung, das Hinzufügen der automatischen Lotgröße und die Erhöhung der Lotgröße, um Verluste zu decken. Der Expert Advisor ist für eine Einlage ab 10000$ zu erhöhen, bei kleineren Einlagen weist eine kleine Profitabilität auf. Nur für EUR/USD auf H1!!!!

Testergebnisse für EURUSD, H1, Testperiode vom 2016.01.01 bis zum 2016.10.26, Einlage 10000:

Vielleicht lohnt es sich, die Parameter des Expert Advisors zu optimieren und diese in anderen Zeitrahmen zu testen.