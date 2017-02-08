und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
20/200 expert v 4.2 AntS - Experte für den MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 869
Der Autor dieser IdeeAnton beschreibt den Expert Advisor wie folgt:
Der originelle Expert Advisot von Pavel Smirnov (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php), durch eine sorgfältige Optimierung, das Hinzufügen der automatischen Lotgröße und die Erhöhung der Lotgröße, um Verluste zu decken. Der Expert Advisor ist für eine Einlage ab 10000$ zu erhöhen, bei kleineren Einlagen weist eine kleine Profitabilität auf. Nur für EUR/USD auf H1!!!!
Testergebnisse für EURUSD, H1, Testperiode vom 2016.01.01 bis zum 2016.10.26, Einlage 10000:
Vielleicht lohnt es sich, die Parameter des Expert Advisors zu optimieren und diese in anderen Zeitrahmen zu testen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16690
