CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

20/200 expert v 4.2 AntS - Experte für den MetaTrader 5

AntS | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
869
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Autor dieser IdeeAnton beschreibt den Expert Advisor wie folgt:

Der originelle Expert Advisot von Pavel Smirnov (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php), durch eine sorgfältige Optimierung, das Hinzufügen der automatischen Lotgröße und die Erhöhung der Lotgröße, um Verluste zu decken. Der Expert Advisor ist für eine Einlage ab 10000$ zu erhöhen, bei kleineren Einlagen weist eine kleine Profitabilität auf. Nur für EUR/USD auf H1!!!!

Testergebnisse für EURUSD, H1, Testperiode vom 2016.01.01 bis zum 2016.10.26, Einlage 10000:

 expert

Vielleicht lohnt es sich, die Parameter des Expert Advisors zu optimieren und diese in anderen Zeitrahmen zu testen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16690

DayTrading DayTrading

Eine breite Verwendung von Klassen der Standardbibliothek und eines einheitlichen Codes für das Erhalten von Daten der Indikatoren iMACD, iStochastic, iSAR und iMomentum.

CyberiaTrader CyberiaTrader

CyberiaTrader — ein Expert Advisor für 5.

i-Regr i-Regr

i-Regr — ein Indikator für MetaTrader 5. Regressionskanal: Kanal der linearen Regression, Kanal der quadrartischen (parabolischen) Regression, Kanal der kubischen Regression.

AutoFibAutoTrend_OnParabolic AutoFibAutoTrend_OnParabolic

Der Indikator zeichnet einen Preiskanal und Fibonacci-Ebenen auf den letzten Spitzen des parabolischen Zickzacks.