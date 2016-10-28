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20/200 expert v 4.2 AntS - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2007
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
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Автор идеи Антон описывает советник так:
Оригинальный советник Павла Смирнова (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php), доработанный путем очень тщательной оптимизации, добавлением автоматического размера лота и увеличения лота для покрытия убытков. Рекомендуется для депозита от $10000, на меньших показывает маленькую прибыльность. Только для EUR/USD на часовом графике!
Тестирование на символе "EURUSD", таймфрейм "H1", дата с 2016.01.01 по 2016.10.26, депозит 10000:
Возможно, имеет смысл оптимизировать параметры советника и проверить их на других таймфреймах.
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