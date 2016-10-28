Автор идеи Антон описывает советник так:

Оригинальный советник Павла Смирнова ( http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php ), доработанный путем очень тщательной оптимизации, добавлением автоматического размера лота и увеличения лота для покрытия убытков. Рекомендуется для депозита от $10000, на меньших показывает маленькую прибыльность. Только для EUR/USD на часовом графике!

Тестирование на символе "EURUSD", таймфрейм "H1", дата с 2016.01.01 по 2016.10.26, депозит 10000:

Возможно, имеет смысл оптимизировать параметры советника и проверить их на других таймфреймах.