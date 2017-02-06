创意的作者 Anton 是这样描述 EA 的:



这是一个最初由 Pavel Smirnov (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) 开发的EA交易，通过非常全面的优化进行了提高，增加了自动手数和通过加仓平摊亏损的方法。推荐的最少存款是 $10 000，潜在的利润比存款要小。只在 EURUSD H1 上使用它!

在 EURUSD H1, 从 2016.01.01 到 2016.10.26, 存款 10 000 的测试结果:

也许，应该在其它时段上优化EA参数和测试它们。