请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
20/200 expert v 4.2 AntS - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1311
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
创意的作者 Anton 是这样描述 EA 的:
这是一个最初由 Pavel Smirnov (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) 开发的EA交易，通过非常全面的优化进行了提高，增加了自动手数和通过加仓平摊亏损的方法。推荐的最少存款是 $10 000，潜在的利润比存款要小。只在 EURUSD H1 上使用它!
在 EURUSD H1, 从 2016.01.01 到 2016.10.26, 存款 10 000 的测试结果:
也许，应该在其它时段上优化EA参数和测试它们。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16690
DayTrading
扩展使用标准库并统一了从 iMACD, iStochastic, iSAR 和 iMomentum 指标中取得数据的代码。CyberiaTrader
CyberiaTrader 是一个 MetaTrader 5 EA 交易。
i-Regr
i-Regr 是一个 MetaTrader 5 指标。回归通道: 线性回归通道, 二次 (抛物线) 回归通道, 三次回归通道。AutoFibAutoTrend_OnParabolic
本指标根据最近的抛物线之字转向的峰值绘制价格通道和斐波那契水平。