EA

20/200 expert v 4.2 AntS - MetaTrader 5EA

AntS | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1311
等级:
(15)
已发布:
已更新:
创意的作者 Anton 是这样描述 EA 的:

这是一个最初由 Pavel Smirnov (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) 开发的EA交易，通过非常全面的优化进行了提高，增加了自动手数和通过加仓平摊亏损的方法。推荐的最少存款是 $10 000，潜在的利润比存款要小。只在 EURUSD H1 上使用它!

在 EURUSD H1, 从 2016.01.01 到 2016.10.26, 存款 10 000 的测试结果:

 expert

也许，应该在其它时段上优化EA参数和测试它们。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16690

