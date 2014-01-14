Autor real:

svm-d

El indicador de tendencias rápido elaborado sobre la base de dos MA's XMUV. De hecho, como resultado aparecen dos líneas del indicador trazadas sobre la base de esta MA con SMA y EMA promediados respectivamente y llevan a mostrar los rangos de cambios desde los valores -100 a + 100.

Fuera de escala de por lo menos uno de estos dos osciladores con valores -100 o 100 indica la presencia de una fuerte tendencia en la dirección correspondiente. En esta situación, aparecen los puntos del color correspondiente. El color de la nube corresponde a la dirección de la tendencia.

Colocar el archivo compilado XMUV.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators. Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 09.11.2008.

Fig.1 Indicador MUV_Cloud indicator