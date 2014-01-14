Este indicador muestra la covarianza, la correlación o el coeficiente Beta de dos símbolos (seleccionando el valor correspondiente en la variable Mode1).



El cálculo se puede llevar a cabo con el precio establecido por el parámetro Precio. Aparte del precio, el cálculo se puede realizar en base al valor del ROC (la diferencia entre el precio actual y el precio anterior) y al valor del ROC% (la relación entre la diferencia del precio actual y el precio anterior y el precio anterior), haciendo la selección correspondiente en la variable Mode2.

Parámetros de entrada:

