Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
iBeta - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1252
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador muestra la covarianza, la correlación o el coeficiente Beta de dos símbolos (seleccionando el valor correspondiente en la variable Mode1).
El cálculo se puede llevar a cabo con el precio establecido por el parámetro Precio. Aparte del precio, el cálculo se puede realizar en base al valor del ROC (la diferencia entre el precio actual y el precio anterior) y al valor del ROC% (la relación entre la diferencia del precio actual y el precio anterior y el precio anterior), haciendo la selección correspondiente en la variable Mode2.
Parámetros de entrada:
- Periods - Periodo de la barra;
- Symbol1 - Símbolo 1;
- Symbol2 - Símbolo 2;
- Mode1 - Modo 1: 0 - covarianza, 1 - símbolo 1 Beta, 2 - símbolo 2 Beta, 3 - correlación;
- Price - Precio: 0 - Cierre, 1 - Apertura, 2 - Máximo, 3 - Mínimo, 4 - Medio, 5 - Típico, 6 - Ponderado;
- Mode2 - Mode 2: 0 - Precio, 1 - ROC del precio, 2 - ROC% del precio.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/572
El indicador de tendencias rápido elaborado sobre la base de dos MA's de XMUV normalizados.Stochastic CG Oscillator
Stochastic CG Oscillator is a stochastic oscillator, the values of which are calculated based not on a price series, but on CG Oscillator indicator values.
Híbrido de la media móvil universal y el indicador NRTR. En este indicador los valores de la media móvil se corrigen con la ayuda del algoritmo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).Adaptive CG Oscillator
El Adaptive CG Oscilator es un de CG Oscillator que puede adaptarse a ciclos de mercado en constante cambio de un activo financiero real.