En este indicador los valores de la media móvil se corrigen con la ayuda del algoritmo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

El Asesor Experto de GODZILLA, que quedó en tercera posición en el Campeonato de Trading Automático 2006 , se basa en el sistema de trading de rupturas desarrollado con las lecturas realizadas con este indicador.

Se pueden seleccionar hasta diez algoritmos de suavizado distintos:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen un significado completamente diferente dependiendo del algoritmo de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Parámetros de entrada del indicador: