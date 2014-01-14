Autor real:

Witold Wozniak

El Oscilador Estocástico CG - es un oscilador estocástico, cuyos valores se calculan no con la base de una serie de precios, sino con valores del indicador CG oscilador.

El Oscilador Estocástico Estándar no puede reaccionar en ciclos de mercado o volatilidad. Utiliza períodos fijos de cálculo y no se ajusta a la longitud del ciclo de mercado en constante cambio. El Oscilador Estocástico CG no tiene tal inconveniente y puede ser ajustado a la actual volatilidad del mercado.

El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" . El sistema de comercio más simple que implica este indicador es totalmente equivalente al Oscilador Estocástico o RSI.