Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Stochastic CG Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1330
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Witold Wozniak
El Oscilador Estocástico CG - es un oscilador estocástico, cuyos valores se calculan no con la base de una serie de precios, sino con valores del indicador CG oscilador.
El Oscilador Estocástico Estándar no puede reaccionar en ciclos de mercado o volatilidad. Utiliza períodos fijos de cálculo y no se ajusta a la longitud del ciclo de mercado en constante cambio. El Oscilador Estocástico CG no tiene tal inconveniente y puede ser ajustado a la actual volatilidad del mercado.
El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" . El sistema de comercio más simple que implica este indicador es totalmente equivalente al Oscilador Estocástico o RSI.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/544
El indicador de tendencias rápido elaborado sobre la base de dos MA's de XMUV normalizados.Resonance Hunter
Asesor Experto multi-divisa que analiza los eventos de resonancia en los activos financieros relacionados.