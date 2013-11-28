请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
svm-d
本快速趋势指标以两条 XMUV 移动均线为基础绘制。事实上，动量指标绘制的两条线是以分别采用 SMA 和 EMA 算法的移动均线为基础，范围限制在 -100 ... +100。
两条动量线中至少有一条在 -100 或 100，则表明相应趋势方向极强。在这种情况下，相应颜色的点出现。云状图中颜色与趋势方向对应。
放置 XMUV.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 09.11.2008.
图例.1 MUV_Cloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1667
MUV_NorDIFF_Cloud
本快速趋势指标以两条归一化 XMUV 移动均线为基础绘制。MUV_DIFF
快速趋势指标。
Exp_MUV_NorDIFF_Cloud
交易系统使用 XMUV 和 MUV_NorDIFF_Cloud 指标。MACD_with_Crossing
此为 MACD 变种, 使用彩色柱线作为入场、出场信号。