O autor do artigo:

svm-d

Indicador de tendências rápidas elaborado com base em duas Médias Móveis XMUV. Resultado de duas linhas do indicador Momentum desenhados na base da média móvel com as médias SMA e EMA exibidas respectivamente e exibindo às mudanças no intervalo de -100 ... +100.

Fora da escala de pelo menos um destes dois osciladores nos intervalos -100 ou 100 indica a presença de uma forte tendência no sentido correspondente. Nesta situação, os pontos de cor correspondente aparecem. A cor da nuvem reflete à direção de tendência.

Coloque o arquivo compilado, Exp_QQECloud.ex5, na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators. Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.11.2008.

Fig.1 O indicador MUV_Cloud