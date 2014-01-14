CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MUV_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1251
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O autor do artigo:

svm-d

Indicador de tendências rápidas elaborado com base em duas Médias Móveis XMUV. Resultado de duas linhas do indicador Momentum desenhados na base da média móvel com as médias SMA e EMA exibidas respectivamente e exibindo às mudanças no intervalo de -100 ... +100.

Fora da escala de pelo menos um destes dois osciladores nos intervalos -100 ou 100 indica a presença de uma forte tendência no sentido correspondente. Nesta situação, os pontos de cor correspondente aparecem. A cor da nuvem reflete à direção de tendência.

Coloque o arquivo compilado, Exp_QQECloud.ex5, na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators. Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.11.2008.

Fig.1 O indicador MUV_Cloud

Fig.1 O indicador MUV_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1667

MUV_NorDIFF_Cloud MUV_NorDIFF_Cloud

Indicador de tendências rápidas elaborado com base em duas Médias Móveis XMUV.

VM - Volatility Measure VM - Volatility Measure

Script para procurar os valores médios do tamanho máximo e mínimo dos candles.

SL_ATR SL_ATR

O indicador cria áreas recomendadas para se colocar Stop Loss nas posições comprada e vendida a qualquer momento.

MUV_DIFF MUV_DIFF

Indicador de tendências rápidas.