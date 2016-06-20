CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MUV_Cloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
888
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
muv_cloud.mq5 (12.78 KB) ansehen
xmuv.mq5 (6.69 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

svm-d

Der schnelle Trendindikator gezeichnet basieren auf zwei XMUV gleitenden Durchschnitten. Tatsächlich werden zwei Linien des Indikators auf Basis dieses gleitenden Durchschnitts mit SMA und EMA Mittelung gezeichnet und führen zu Änderungen im Bereich -100 ... +100 welche angezeigt werden.

Ein Verlassen der Skala von -100 bis +100 von mindestens einem dieser zwei Oszillatoren zeigt das Vorhandensein eines starken Trends in der korrespondierenden Richtung an. In dieser Situation werden Punkte der korrespondierenden Farbe angezeigt. Die Farbe der Wolke korrespondiert mit der Trendrichtung.

Kopieren Sie die compilierte XMUV.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators. Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 09.11.2008..

Abb.1 Der MUV_Cloud Indikator

Abb.1 Der MUV_Cloud Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1667

MUV_NorDIFF_Cloud MUV_NorDIFF_Cloud

Der schnelle Trendindikator gezeichnet basieren auf zwei normalisierten XMUV gleitenden Durchschnitten.

MUV_DIFF MUV_DIFF

Der schnelle Trendindikator:

Waddah_Attar_Hidden_Levels Waddah_Attar_Hidden_Levels

Unterstützungs- und Widerstandslevels gezeichnet auf Tagescharts

VM - Volatilitätsmaß VM - Volatilitätsmaß

Ein Skript zum Suchen des maximalen, minimalen und durchchnittlichen Wertes der Kerzengröße