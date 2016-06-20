Der echte Autor:

svm-d

Der schnelle Trendindikator gezeichnet basieren auf zwei XMUV gleitenden Durchschnitten. Tatsächlich werden zwei Linien des Indikators auf Basis dieses gleitenden Durchschnitts mit SMA und EMA Mittelung gezeichnet und führen zu Änderungen im Bereich -100 ... +100 welche angezeigt werden.

Ein Verlassen der Skala von -100 bis +100 von mindestens einem dieser zwei Oszillatoren zeigt das Vorhandensein eines starken Trends in der korrespondierenden Richtung an. In dieser Situation werden Punkte der korrespondierenden Farbe angezeigt. Die Farbe der Wolke korrespondiert mit der Trendrichtung.

Kopieren Sie die compilierte XMUV.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators. Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 09.11.2008..

Abb.1 Der MUV_Cloud Indikator