ポケットに対して
インディケータ

MUV_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
844
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
muv_cloud.mq5 (12.78 KB) ビュー
xmuv.mq5 (6.69 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
実際の著者：

svm-d

2つのXMUV移動平均線に基づいて描かれた高速トレンド指標。実際には、結果的に、このそれぞれSMAとEMA平均化された移動平均に基づいて描かれたモーメンタム指標の2線が表示されます。

-100または100でのこれらの2オシレータの少なくとも1つのオフスケールは対応する方向での強いトレンドの存在を示しています。この状況では、対応する色の点が表示されます。雲の色はトレンドの方向に対応します。

コンパイルされたXMUV.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。この指標は初めにMQL4で実装され2008年11月9日にコードベースで公開されました。

図1 MUV_Cloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1667

