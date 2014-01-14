Autor real:

El indicador de tendencias rápido elaborado sobre la base de dos MA's XMUV. De hecho, como resultado dos líneas del indicador Momentum se trazan sobre la base de esta MA con SMA y EMA promediados respectivamente y llevan a mostrar los cambios entre los rangos -100... + 100.

Fuera de escala de por lo menos uno de estos dos momentums entre los rangos indicados -100 o 100, la presencia de una fuerte tendencia en la dirección correspondiente. En esta situación, aparecen los puntos del color correspondiente. El color de la nube corresponde a la dirección de la tendencia.

Colocar el archivo compilado XMUV.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators. Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 09.11.2008.

Fig.1 Indicador MUV_DIFF%_Cloud