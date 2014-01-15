CodeBaseSecciones
XMUV - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Yuriy Tokman

El dibujo de esta media móvil se basa en el método Demark "Proyecciones del rango diario".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 04.11.2008.

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Fig.1 El indicador XMUV

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1339

