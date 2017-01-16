CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Zigzag2_R_Color_Price - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
937
Ranking:
(17)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

MetaQuotes Software Corp.

Indicador Zigzag2_R_Color con marcas de precio para los picos del zigzag.

Fig. 1. Indicador Zigzag2_R_Color_Price

Fig. 1. Indicador Zigzag2_R_Color_Price

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16666

Exp_X2MA_JFatl Exp_X2MA_JFatl

El sistema de trading tendencial Exp_X2MA_JFatl se basa en las señales de dos indicadores: ColorX2MA y ColorJFatl.

ZigZag_XMACandles ZigZag_XMACandles

Zigzag trazado a base de las velas del indicador XMACandles.

ColorJJRSX_HTF ColorJJRSX_HTF

El indicador ColorJJRSX permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Multi Lot Scalper Multi Lot Scalper

Asesor Experto Multi Lot Scalper, versión para MetaTrader 5.