Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Zigzag2_R_Color_Price - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2216
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
MetaQuotes Software Corp.
Indicador Zigzag2_R_Color com etiquetas de preço dos valores dos picos do ZigZag.
Fig.1. Indicador Zigzag2_R_Color_Price
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16666
Exp_X2MA_JFatl
Sistema de negociação de tendência Exp_X2MA_JFatl plotada com base nos sinais de dois indicadores, isto é: ColorX2MA e ColorJFatl.ZigZag_XMACandles
ZigZag plotado sobre o indicador XMACandles.
Variação de Hull
A média móvel variação de Hull permite ajustar a velocidade da HMA.EMA Ponderada por Volume
Você pode escolher se deseja usar o volume real ou o volume de ticks.