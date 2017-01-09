CodeBaseSeções
Indicadores

Zigzag2_R_Color_Price - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações: 2216
2216
Avaliação: (17)
(17)
Publicado:
Autor real:

MetaQuotes Software Corp.

Indicador Zigzag2_R_Color com etiquetas de preço dos valores dos picos do ZigZag.

Fig.1. Indicador Zigzag2_R_Color_Price

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16666

Exp_X2MA_JFatl Exp_X2MA_JFatl

Sistema de negociação de tendência Exp_X2MA_JFatl plotada com base nos sinais de dois indicadores, isto é: ColorX2MA e ColorJFatl.

ZigZag_XMACandles ZigZag_XMACandles

ZigZag plotado sobre o indicador XMACandles.

Variação de Hull Variação de Hull

A média móvel variação de Hull permite ajustar a velocidade da HMA.

EMA Ponderada por Volume EMA Ponderada por Volume

Você pode escolher se deseja usar o volume real ou o volume de ticks.