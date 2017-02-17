コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Zigzag2_R_Color_Price - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1158
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

MetaQuotesソフトウェア社

ジグザグピーク値の価格ラベルを持つZigzag2_R_Colorです。

図1　Zigzag2_R_Color_Price指標

図1　Zigzag2_R_Color_Price指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16666

Exp_X2MA_JFatl Exp_X2MA_JFatl

Exp_X2MA_JFatlトレンドフォロー取引システムはColorX2MA及びColorJFatl指標シグナルに基づいています。

ZigZag_XMACandles ZigZag_XMACandles

XMACandles指標ローソク足に基づいたジグザグです。

ColorJJRSX_HTF ColorJJRSX_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJJRSX指標です。

マルチロットスカルパー マルチロットスカルパー

マルチロットスカルパーエキスパートアドバイザーのMetaTrader 5 版です。