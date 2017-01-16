CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Multi Lot Scalper - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1181
Ranking:
(20)
Publicado:
Autor real:

Autor de la idea — Collector, autor del código MQL5 — barabashkakvn.

Asesor Experto Multi Lot Scalper.

Testeo en "EURUSD", período de tiempo "H1", período "2016.01.24 - 2016.10.24", balance inicial $10000. Parámetros del Asesor Experto por defecto:

Multi Lot Scalper

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16672

